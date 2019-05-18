В ДТП в Курской области погибло четыре человека

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В ДТП в Курской области погибло четыре человека

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Фото: © VK/mchskursk46

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Щигровском районе Курской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей и два пассажира отечественной легковушки. Сотрудники экстренных служб и полицейские устанавливают личности погибших и все обстоятельства аварии.

Ранее Лайф сообщал о гибели трёх человек в ДТП в Подмосковье.

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