В ДТП в Курской области погибло четыре человека

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Щигровском районе Курской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей и два пассажира отечественной легковушки. Сотрудники экстренных служб и полицейские устанавливают личности погибших и все обстоятельства аварии.

Ранее Лайф сообщал о гибели трёх человек в ДТП в Подмосковье.