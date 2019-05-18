На Урале бетонная плита забора насмерть придавила 12-летнего школьника

На Урале двенадцатилетний мальчик погиб в результате падения на него бетонной плиты забора.

Трагедия произошла в городе Верхняя Пышма Свердловской области, когда трое мальчиков перелезали через забор гаражно-строительного кооператива. Двое успели перелезть, а на третьего упал забор, когда школьник начал перелезать через него.

— В настоящее время устанавливается, на чьём балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, соблюдены ли были требования федерального законодательства при возведении ограждения, — цитирует E1.RU заявление региональной прокуратуры.

В СУ СК РФ по Свердловской области заявили, что точная причина гибели ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти несовершеннолетнего начата проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области 11-летнего мальчика насмерть придавило деревянными поддонами, на которые он спрыгнул с забора.