Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет после окончания школы. Об этом сообщается Associated Press.
Стало известно, что актер получил документ, когда приехал в родную школу, чтобы произнести речь перед выпускниками.
По словам директора учебного заведения, выпускники получают дипломы об образовании через некоторое время после праздничной церемонии, а Макконахи за своим так и не пришел.
Напомним, что ранее Мэттью Макконахи занялся продажей хот-догов на Алее Славы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени