Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет

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Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актеру отдали документ, когда он приехал в школу с намерением произнести речь перед выпускниками.

Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет после окончания школы. Об этом сообщается Associated Press.

Стало известно, что актер получил документ, когда приехал в родную школу, чтобы произнести речь перед выпускниками.

По словам директора учебного заведения, выпускники получают дипломы об образовании через некоторое время после праздничной церемонии, а Макконахи за своим так и не пришел.

Напомним, что ранее Мэттью Макконахи занялся продажей хот-догов на Алее Славы.

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