В Москве из "гелендвагена" безработной похитили пять млн рублей

На Мичуринском проспекте в Москве неизвестный похитил пять миллионов рублей из салона автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, принадлежащего безработной жительнице столицы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Кроме крупной суммы денег преступник также украл солнцезащитные очки Hugo Boss. Таким образом, в общей сложности материальный ущерб составил пять миллионов 15 тысяч рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщал Лайф, ранее в Москве неизвестный при помощи баллончика с неустановленной жидкостью напал на безработного и отобрал у него пакет с четырьмя миллионами рублей.