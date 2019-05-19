Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации избранного президента

После торжественной присяги народу Украины новоизбранный президент Незалежной Владимир Зеленский официально познакомится с командующими ВСУ и проведёт церемонию поднятия государственного флага. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу будущего президента.

Как уточняется, во второй половине дня он вместе с супругой Еленой поприветствует глав иностранных делегаций в Мариинском дворце и примет участие в торжественном приёме по случаю его вступления в должность.

Ближе к вечеру Зеленский должен провести ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что предшественник Зеленского Пётр Порошенко пожелал ему успешного президентства.

Напомним, церемония торжественного вступления в должность избранного президента состоится 20 мая в Киеве.