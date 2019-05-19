СМИ: Google прекращает сотрудничество с Huawei

Корпорация Google приостанавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei, после того как её решили внести в чёрный список в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это означает, в частности, лишение доступа к обновлениям операционной системы Android, которой оснащены смартфоны Huawei. Кроме того, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например Google play и Gmail.

Напомним, 15 мая стало известно, что Министерство торговли США внесёт китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений в чёрный список. Теперь американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, нужно будет получать лицензию американских властей.