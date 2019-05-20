Курц не исключил уголовного преследования вице-канцлера Австрии после скандала

Скандальные видеозаписи с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе могут стать предметом уголовного разбирательства. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild.

— То, что он говорит на видео, является серьёзным скандалом, это означает конец его политической деятельности и, предположительно, уголовно-правовые последствия, — сказал Курц.

Он добавил, что, судя по обнародованным кадрам, речь идёт о злоупотреблении властью и предложениях коррупционного характера.

При этом австрийские СМИ ранее сообщили, что прокуратура не нашла состава преступления после изучения доступных видеоматериалов.

Скандал разгорелся, когда в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество Штрахе с россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен гражданка РФ попросила передать ей часть госзаказов. После этого Штрахе ушёл в отставку, а канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с ним в коалиционном правительстве, и объявил новые выборы.