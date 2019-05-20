Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, есть пострадавшие

Из-за крупного дорожно-транспортного происшествия на Ярославском шоссе затруднено движение в сторону Москвы.

Семь автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в городском округе Пушкино Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба, который работает на месте ЧС.

— На 36-м километре Ярославского шоссе по направлению к Москве произошло попутное столкновение одного грузовика и шести легковых автомобилей, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадало восемь человек, детей среди них нет.

Между тем, как отметили в пресс-службе главка МВД России, из-за крупного ДТП на Ярославском шоссе затруднено движение в сторону Москвы. По данным ведомства, в аварии участвовали шесть легковых автомобилей и один грузовой, а ранения получили четыре человека.