Зеленский назвал первой задачей на посту президента прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей на посту главы государства прекращение огня в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил после инаугурации, которая проходила в здании Верховной рады.
— Наше самое первое задание — прекращение огня в Донбассе, — заявил Зеленский. После этих слов в зале украинского парламента раздались аплодисменты.
Украинский лидер добавил, что его часто спрашивали о том, на что он готов пойти ради того, чтобы остановить огонь.
— Могу заверить, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний (готов. — Прим. ред.) потерять свою должность, чтобы только наступил мир, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский официально стал президентом Украины. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины он набрал 73,22% голосов избирателей.
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