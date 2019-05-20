Зеленский назвал первой задачей на посту президента прекращение огня в Донбассе

Украинский лидер заверил, что готов терять свою популярность, рейтинги и, если будет нужно, свою должность, чтобы только настал мир.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей на посту главы государства прекращение огня в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил после инаугурации, которая проходила в здании Верховной рады.

— Наше самое первое задание — прекращение огня в Донбассе, — заявил Зеленский. После этих слов в зале украинского парламента раздались аплодисменты.

Украинский лидер добавил, что его часто спрашивали о том, на что он готов пойти ради того, чтобы остановить огонь.

— Могу заверить, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний (готов. — Прим. ред.) потерять свою должность, чтобы только наступил мир, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский официально стал президентом Украины. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины он набрал 73,22% голосов избирателей.