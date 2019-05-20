Песков ответил, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин поздравит украинского лидера Владимира Зеленского с успехами в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять украинского коллегу со вступлением в должность президента.

— Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений, — сказал представитель Кремля.

Также, комментируя слова Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины, Песков напомнил, что вопрос полуострова закрыт.

— Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский официально стал президентом Украины. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины, он набрал 73,22% голосов избирателей. В своей первой речи в качестве украинского лидера он назвал своей первой задачей прекращение огня в Донбассе.