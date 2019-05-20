Российские врачи внедряют новый метод обнаружения рака кожи

Специальный аппарат определяет все родинки на теле человека, после чего оценивается риск развития заболевания.

В России внедряют новый метод диагностики меланомы — паспорт кожи. Об этом сообщил главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев, пишет "РИА Новости".

— Специальный аппарат скринирует поверхность кожи и определяет все родинки, каждой присваивается номер и оценивается риск развития меланомы, — рассказал директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

По словам специалиста, точность нового метода диагностики рака кожи достаточно высока. Потекаев отметил, что диагноз пациенту, исходя из результатов исследования, ставит врач.

Дерматовенеролог уточнил, что такое исследование особенно подходит людям с большим количеством родинок. В таких случаях аппарат оценит их состояние за 40 минут, тогда как осмотр у специалиста может занять слишком много времени.

20 мая в России проходит День диагностики меланомы — злокачественной опухоли, которая, как правило, начинается с появления на коже нового образования или с видоизменения родинки.

Ранее учёные из Австралии заявили, что нашли способ остановить развитие меланомы, а канадские медики назвали главные признаки рака кожи.