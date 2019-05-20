Эксперты рассказали, в какую сумму москвичам обходятся "вредные привычки"

По сравнению с австралийским Мельбурном или норвежским Осло, в Москве соответствующий "вредный" набор из пива и сигарет обойдётся почти в три раза дешевле.

Москва сохранила свою 39-ю строчку в рейтинге по индексу цен на "вредные привычки". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ежегодного обзора мировых цен и уровня жизни Deutsche Bank.

Согласно информации, Bad Habits Index (индекс "вредных привычек") показывает цену на пять банок пива и две пачки сигарет в определённом городе. Так, в 2019 году в Москве их стоимость составила 27,8 доллара (около 1790 рублей), что чуть выше денежного выражения за 2018 год (27,6 доллара), но ниже по сравнению с их стоимостью в 2014 году (33,3 доллара).

Тем временем в тройку лидеров самых дорогих сигарет и пива входит австралийский Мельбурн, жители которого отдадут за соответствующий "вредный" набор 77,8 доллара (около 5 тысяч рублей). На втором месте — норвежский Осло с 77,2 доллара. Третью строчку в рейтинге также занял город в Австралии, на этот раз — Сидней (76,4 доллара).

— Развивающиеся рынки обычно довольно дёшевы в этом отношении. Интересно, что по этому показателю недорогим оказался и Цюрих, который занял 19-е место из 54 исследуемых городов, — пояснили эксперты Deutsche Bank.

Кроме того, в первую десятку вошли такие города, как Окленд, Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Веллингтон, Сингапур и Дублин.

Ранее Лайф писал, что эксперты определили российские регионы — лидеры по отсутствию "вредных привычек".