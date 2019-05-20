Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

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Фото: © VK/chp_serpuhov

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на автозаправке в подмосковном Серпухове. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, взрыв на АЗС прогремел во время проведения сварочных работ на ёмкости для хранения нефтепродуктов. Пострадавший был госпитализирован.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/chp_serpuhov?z=photo-176420481_456240311%2Fwall-176420481_3342" target="_blank">chp_serpuhov</a></p>

На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в результате серии взрывов на заправке в Италии погибло два человека.

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