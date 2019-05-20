Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на автозаправке в подмосковном Серпухове. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, взрыв на АЗС прогремел во время проведения сварочных работ на ёмкости для хранения нефтепродуктов. Пострадавший был госпитализирован.

На месте происшествия работают спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в результате серии взрывов на заправке в Италии погибло два человека.