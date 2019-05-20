Путин помиловал троих россиян и украинца

Соответствующие документы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о помиловании. Согласно опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации документам, от дальнейшего отбывания наказания освобождены три россиянина и снята судимость с одного гражданина Украины.

Глава государства помиловал россиянку Жанну Саламатину, которая была осуждена в 2018 году райсудом Волгограда, харьковчанина Сергея Гладкобородова, который осуждён за кражу в Москве. Он ходатайствовал о снятии судимости, так как это лишило его возможности въезжать на территорию России для ухода за своей тяжело больной матерью.

Указ касается и Гайникамал Аюпову, осуждённую в 2015 году в Курганской области. Женщина имеет слабое здоровье и ряд хронических заболеваний. Также помилование получил Владилен Литвинов, 1937 года рождения, который был приговорён Гатчинским городским судом Ленинградской области к тюремному сроку в 2017 году.

Мужчина нанёс своей супруге травмы, несовместимые с жизнью. С 2002 года она была прикована к кровати. Ходатайство поддержали его сын и дочь. В нём они указывали, что простили отца и готовы оказать ему поддержку.

Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.