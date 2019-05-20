Гройсман объявил о своей скорой отставке

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Гройсман объявил о своей скорой отставке

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Полинчак

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что в среду собирается подать в отставку со своего поста.

Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства, — заявил Гройсман в ходе брифинга.

В том случае, если Верховная рада удовлетворит прошение Гройсмана, то в отставку будет отправлено и всё его правительство.

Как сегодня сообщал Лайф, во время своей инаугурации Владимир Зеленский предложил кабмину уйти в отставку.

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