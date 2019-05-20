Бортпроводника наказали за потерю пиджака "ВИМ-Авиа"

Сотрудника лишили внушительной премии, оштрафовали и временно отстранили от полётов.

В 2017 году после закрытия "ВИМ-Авиа" бортпроводник Степан Жарский перешёл в иркутскую "ИрАэро". Однако несколько дней назад на рейсе Анталья — Казань у него украли пиджак от старой формы, где были загранпаспорт, наушники Apple и полторы тысячи рублей. Кража произошла в тот момент, когда персонал авиалайнера разносил питание пассажирам, а в середине полёта Жарский обнаружил пропажу.

На этом, как стало известно Лайфу, неприятности у бортпроводника не закончились. По прилёту в Россию Жарский не смог пройти дальше таможенной зоны казанского аэропорта, и перевозчик был вынужден снять проблемного бортпроводника с рейса, выслав ему на замену другого сотрудника из Москвы.

После этого руководство "ИрАэро" подняло вопрос об увольнении бортпроводника, но в итоге дело ограничилось санкциями: за прохождение границы без паспорта Жарский заплатил две тысячи рублей штрафа, а сверху ещё и возместил перелёт московского коллеги, которому пришлось его заменить.

Также Жарского лишили премии в размере 45 тысяч рублей и не обеспечили транспортом из Казани — сотрудник "ИрАэро" должен был выбраться из Татарстана за свой счёт.

По последней информации, Жарского отстранили от полётов на время оформления заграничного паспорта. До этого момента он будет работать в офисе авиакомпании.

Впрочем, в работе бортпроводников бывают самые разные неприятные моменты. Несколько дней назад нетрезвая пожилая пассажирка рейса Москва — Симферополь устроила драку со стюардом прямо на борту лайнера.