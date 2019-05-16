Нетрезвая пенсионерка подралась с бортпроводником на борту самолёта

Женщина ходила по самолёту, пока он приземлялся, и игнорировала просьбы вернуться на место, а после закатила скандал.

Нетрезвая пожилая женщина устроила драку в самолёте рейса Москва — Симферополь. Пассажирка 1954 года рождения напала на бортпроводника, потому что не хотела возвращаться на своё место. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда воздушное судно начало приземляться, женщина отстегнула ремень безопасности, встала с кресла и пошла в сторону выхода из самолёта. Сотрудник авиакомпании её остановил и попросил вернуться.

— В ответ женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником, — говорится в сообщении.

Когда самолёт приземлился, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя поступила просьба о вызове целого наряда полиции.

В итоге пенсионерку направили на медицинское освидетельствование. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Отметим, что за последнее время Лайф сообщал о ряде пьяных авиадебошей. Один произошёл на рейсе из Новосибирска. Другой — на самолёте, который летел из Кипра в Санкт-Петербург.