Пьяную россиянку сняли с кипрского рейса под аплодисменты

По словам очевидцев, девушка начала ругаться ещё в зале ожидания. Доставалось тем, кто просто "косо на неё посмотрел".

Вылет рейса Ларнака — Санкт-Петербург пришлось задержать на час из-за пьяной авиадебоширки. Девушка ругалась матом и, по словам очевидцев, вела себя вызывающе. Когда сотрудники охраны вывели её из салона, другие пассажиры даже аплодировали.

На кадрах, опубликованных пассажирами в соцсетях, показан момент, когда жительница Кронштадта заплетающимся языком заверяет: "Ну я же ничего не сделала!"

По словам очевидцев, девушка начала кричать ещё в зале ожидания. После она не могла найти себе место в салоне, потом нецензурно выражалась в адрес своего ребёнка из-за того, что он плакал. В конце концов девушка стала ругаться с теми, кто "косо на неё посмотрел".

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