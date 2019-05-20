Врачи заявили о пользе грибов шиитаке для иммунной системы человека

По словам специалистов, открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии.

Ирландские учёные провели исследование и выяснили, что популярные в азиатской кухне грибы шиитаке имеют крайне полезные свойства для иммунной системы человека. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Польза этих грибов кроется в том, что экстракт из мицелия шиитаке обладает защитными свойствами при химиотерапии и способен существенно снизить патологические изменения клеток. Они также помогают при борьбе с бактериями — возбудителями воспалений верхних дыхательных путей.

Стоит отметить, что китайцы и японцы используют шиитаке для снижения массы тела, уровня холестерина в крови, а также для лечения импотенции. Учёные даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на основе этих грибов. По их мнению, открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии.