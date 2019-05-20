Замглавы администрации Виктора Януковича заявил, что украинцы живут в страхе

Юрист Андрей Портнов, который был заместителем руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что украинцы живут в атмосфере неуверенности и страха.

— Но в целом наши люди изменились, они стали жить бедно, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Они живут в атмосфере неуверенности и страха, кто-то — в ожидании каких-то противоправных действий на улицах, кто-то опасается войны, — заявил Портнов в интервью телеканалу NEWSONE.

Он заявил, что у каждого украинца, так или иначе влияющего на элементы государственной жизни, должно появиться государственное мышление.

Юрист вернулся на Украину накануне, он не был в стране пять лет. Портнов длительное время проживал в Вене после того, как в 2014 году в отношении него на Украине было возбуждено уголовное дело.