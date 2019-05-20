Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции в отношении Москвы, сообщает пресс-служба украинского лидера.

— США являются мощным и очень серьёзным партнёром для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. <...> Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ, — заявил президент Украины в ходе встречи с представителями Белого дома и Конгресса США.

Зеленский подчеркнул, что Киев не в состоянии "самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму", и поблагодарил Соединённые Штаты за помощь в сфере безопасности и в продвижении внутренних реформ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма "не существует и существовать не может".

Напомним, в ходе церемонии инаугурации, которая прошла сегодня утром в Киеве, Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей на посту президента прекращение огня в Донбассе.