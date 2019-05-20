Порошенко переехал из администрации президента в "прозрачный офис"

Тепла зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом pic.twitter.com/MBoVzvFg6Y— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко переехал из администрации главы государства в офис своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Кадры он опубликовал в "Твиттере".
— Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Переїхав до прозорого офісу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.
Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk
Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени