Порошенко переехал из администрации президента в "прозрачный офис"

Читайте также

Порошенко переехал из администрации президента в "прозрачный офис"

31

Экс-президент Украины Пётр Порошенко переехал из администрации главы государства в офис своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Кадры он опубликовал в "Твиттере".

Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×