СМИ: Принц Чарльз дал согласие на встречу с Трампом

Диалог может состояться во время следующего визита президента США в Великобританию, который состоится в начале июня.

Принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время официального визита главы Белого дома в Великобританию в начале июня. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По её информации, сын королевы Великобритании Елизаветы II планирует встретиться с президентом США в Кларенс-хаусе, своей лондонской резиденции, однако в самом представительстве отказались прокомментировать новость.

CNN обращает внимание на то, что данная встреча ранее считалась довольно маловероятной, учитывая приверженность принца Чарльза к защите окружающей среды и заявление Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Как сообщалось ранее, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с официальным визитом, в ходе которого встретится с королевой Елизаветой II.