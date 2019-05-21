Зеленский заявил, что надеется на ужесточение санкций Евросоюза против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Евросоюз ужесточит санкции против России. Об этом он заявил в ходе беседы с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества, а также ситуацию на Донбассе и перспективы "возвращения" Крыма.

— Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно — не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем в Донбассе, — цитирует слова президента УНИАН.

Зеленский также заявил, что надеется на поддержку Еврокомиссии в рамках переговоров между Незалежной, ЕС и Россией о заключении контракта на транзит российского газа украинскими газопроводами после 2019 года.

— Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток — 2", — добавил украинский лидер.

Как писал Лайф, ранее Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции в отношении Москвы.

Он также высказывал намерение "вернуть Крым" Украине, однако в Кремле не раз подчёркивали, что вопроса о принадлежности Крыма "не существует и существовать не может".