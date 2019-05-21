Россиян предупредили о возможном росте цен на отдых в Турции

Стоимость отдыха в Турции может незначительно повыситься, однако при раннем бронировании россияне смогут сэкономить, рассказал глава Федерации отельеров страны Осман Айык.

— В нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными. Никаких резких колебаний не произойдёт. Туристам выгодно делать раннее бронирование, потому что при этом предоставляются большие скидки, — передаёт слова Айыка РИА "Новости".

Также он добавил, что в 2019 году в Турции не ожидают такого потока туристов из России, как в прошлом году.

— Мы рассчитываем, что россиян приедет от 6 до 7 миллионов, — пояснил глава Федерации отельеров.

Ранее стало известно, что турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон.