СМИ: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

Экс-президент Украины Пётр Порошенко за пять лет президентства утратил статус миллиардера, сообщило агентство Bloomberg. С 2014 по 2019 год его состояние сократилось на 40%.

Эксперты агентства объяснили это тем, что корпорация "Рошен", принадлежащая Порошенко, сократила производство кондитерских изделий в связи с их запретом в РФ.

Среди других принадлежащих бизнесмену активов также отметили банк, телеканал, страховую компанию и несколько средних пищевых и аграрных компаний.

Ранее Лайф писал, что в марте 2019 года Петра Порошенко вызвали в суд с отчётом о доходах.