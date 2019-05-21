В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

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В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Сухоруков

Тринадцать учеников младших классов одной из школ в райцентре Чаны Новосибирской области отравились, предположительно, крысиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве отметили, что, по предварительным данным, ядовитое вещество из дома принёс один из учащихся и угостил им других детей. По факту начата проверка.

В то же время, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Минздрава, состояние отравившихся школьников удовлетворительное, все они находятся под наблюдением медиков.

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