В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

Тринадцать учеников младших классов одной из школ в райцентре Чаны Новосибирской области отравились, предположительно, крысиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве отметили, что, по предварительным данным, ядовитое вещество из дома принёс один из учащихся и угостил им других детей. По факту начата проверка.

В то же время, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Минздрава, состояние отравившихся школьников удовлетворительное, все они находятся под наблюдением медиков.