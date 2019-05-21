Тимати рассказал подробности ухода Егора Крида из Black Star

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Тимати рассказал подробности ухода Егора Крида из Black Star

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Тимати. Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

По словам владельца лейбла, певцу Криду никто не помогал выкупить сценическое имя.

Основатель и владелец лейбла Black Star Тимати рассказал в Instagram подробности об уходе Крида из продюсерской компании. Также он опроверг слухи о выкупе сценического имени Егора Крида миллиардером Борисом Ротенбергом.

К большому моему, наверное, сожалению, его [Бориса Ротенберга] в этой сделке не было и нет. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе сегодняшним днём, — заявил Тимати.

Он подчеркнул, что теперь Крид "абсолютно свободен от Black Star". Впрочем, и лейбл в свою очередь тоже "не собирается продолжать контракт".

Об уходе Егора Крида из Black Star Лайфу стало известно в конце апреля. Тогда генеральный директор Black Star Павел Курьянов заявил, что артист сохранит за собой сценическое имя Егор Крид. Однако не уточнил, на каких условиях. Позже в СМИ появилась информация, что товарный знак "Крид" якобы выкупил миллиардер Борис Ротенберг за 250 миллионов рублей.

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