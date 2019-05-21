В США подтвердили намерения ввести санкции против "Северного потока — 2"

Новый президент Украины Владимир Зеленский накануне также призвал Штаты ужесточить санкции против РФ.

Соединённые Штаты намерены ввести санкции в отношении проекта "Северный поток — 2". Об этом в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри. Целью его визита на Украину было участие в инаугурации президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Bloomberg, в Вашингтоне готовят законопроект, который введёт ограничения против нового газопровода.

Впрочем, власти США и Рик Перри, в частности, уже говорили подобное. Министр ранее заявлял, что Штаты — противники как "Северного потока — 2", так и "Турецкого потока". Вашингтон настаивает, чтобы при транспортировке топлива из России в Европу использовалась газотранспортная система Украины.

Напомним, что новый президент Украины Владимир Зеленский накануне также призвал США ужесточить санкции против России.