Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву продлили домашний арест до 27 августа. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.
Заседание по ходатайству прокурора проходило в закрытом режиме. Основанием для этого стали меры безопасности одного из участников процесса.
Напомним, следствие считает, что Ишаев в 2014–2017 годах, будучи замглавы "Роснефти", добился заключения с подконтрольной ему компанией договоров аренды помещения по завышенной стоимости.
Фигурирующую в деле сумму ущерба в 5,7 миллиона сам Ишаев называл абсурдной. Он уже возместил эти деньги "Роснефти".
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