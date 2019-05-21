По версии следствия, он нанёс ущерб "Роснефти" в 5,7 миллиона рублей. Эту сумму он уже компенсировал.

Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву продлили домашний арест до 27 августа. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.

Заседание по ходатайству прокурора проходило в закрытом режиме. Основанием для этого стали меры безопасности одного из участников процесса.

Напомним, следствие считает, что Ишаев в 2014–2017 годах, будучи замглавы "Роснефти", добился заключения с подконтрольной ему компанией договоров аренды помещения по завышенной стоимости.

Фигурирующую в деле сумму ущерба в 5,7 миллиона сам Ишаев называл абсурдной. Он уже возместил эти деньги "Роснефти".