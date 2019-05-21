В польском музее запретили петь "Тёмную ночь"

Из-за этой песни военных лет в культурном учреждении разразился настоящий скандал.

В польском городе Гданьске директор Музея Второй мировой войны прервал выступление музыкантов во время Европейской ночи музеев, когда те начали петь "Тёмную ночь".

Возмущённый певец Пётр Косевский написал в "Фейсбуке", что исполнители были шокированы таким "вульгарным поведением".

— Довели нас до слёз. Печаль, бессилие и страх, — отметил музыкант.

Руководитель учреждения культуры назвал композицию "большевистской" и запрещённой к исполнению. А после попросил музыкантов собрать вещи и уйти.

Отметим, что песня "Тёмная ночь" была написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году для фильма "Два бойца". Исполнял её Марк Бернес. В 50-е годы известный польский поэт Юлиан Тувим перевёл песню на польский язык.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше осквернили обелиск на кладбище воинов Красной армии. При этом факты вандализма по отношению к захоронениям и памятникам советским воинам на территории Польши фиксируют регулярно.