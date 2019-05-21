На Украине похвастались отсутствием убийств в день инаугурации Зеленского

Руководство Нацполиции поздравило жителей страны с хорошим во всех смыслах началом недели.

Первый зампредседателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин отчитался о снижении криминогенной обстановки в стране в понедельник, 20 мая, когда новый президент Владимир Зеленский официально вступил в свои права.

— Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийств, ни покушений на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

К слову, во время своей инаугурационной речи Зеленский поручил Раде санкционировать увольнение главы СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака. А вот руководства Нацполиции в этом списке нет. Кроме того, новый президент не перечислил в первой очереди на увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, председателя ГосЧС Николая Чечёткина и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана.