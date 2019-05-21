Ляшко в прямом эфире устроил перепалку с охраной Зеленского

Парламентарий пытался вести стрим-трансляцию с закрытого совещания у президента, но в итоге его выставили за дверь и захлопнули её перед носом.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил провокацию перед закрытым совещанием руководства фракций с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В здание АП скандальный парламентарий захватил с собой смартфон и вёл прямую трансляцию в своём фейсбуке. Так, зрители могли увидеть, кто именно был приглашён на консультацию, рассмотреть интерьеры приёмной Зеленского, а также зафиксировать момент прибытия самого гаранта.

К слову, при виде Зеленского лидер украинских радикалов изначально повёл себя странно. Когда президент поинтересовался у Ляшко, поддерживает ли тот роспуск Рады, парламентарий крепко вцепился в руку Зеленского и долго не отпускал её.

Затем, когда лидеров фракций пригласили в кабинет, Ляшко решил не прерывать трансляцию, но охранники Зеленского вежливо попросили его убрать смартфон, пояснив, что это диктует закрытый формат встречи. Тем не менее Ляшко принялся прорываться к Зеленскому с боем, кричать, что он "скрывает от народа коррупцию", но всё напрасно. Дверь закрылась прямо перед носом у парламентария, и консультации прошли без его участия.

Напомним, что о роспуске Верховной рады Зеленский заявил во время своей инаугурационной речи. Всему правительству он тоже предложил написать заявления об отставке. А среди тех, с кем Зеленский намерен распрощаться в первую очередь, он назвал главу СБУ, министра обороны и генпрокурора страны.