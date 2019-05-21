Просидевший шесть часов на Эйфелевой башне мужчина оказался выходцем из России

Его не стали задерживать, однако "верхолазу" ещё предстоит предстать перед правосудием.

Мужчина, который накануне провёл шесть часов на самом верху Эйфелевой башни — выходец из России. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, этот человек ранее просил предоставить ему во Франции убежище.

Напомним, 20 мая одетый в чёрное мужчина в возрасте около 40 лет влез на Эйфелеву башню в районе второго яруса и принялся карабкаться по конструкции наверх. На протяжении нескольких часов он стоял под третьим и последним ярусами башни, держась за перекладины.

После инцидента Эйфелева башня была закрыта для посещений. Как сообщал Лайф, посетителей эвакуировали, чтобы начать операцию по спасению "верхолаза". В итоге французская достопримечательность была открыта для посещений только сегодня утром.