Россияне задолжали огромную сумму по штрафам ГИБДД

Самые злостные неплательщики проживают на территории Москвы и Московской области.

Количество долгов россиян по штрафам ГИБДД за год выросло на четверть. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что в первом квартале 2019 года на исполнении ФССП находилось 19,1 миллиона постановлений органов ГИБДД, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма задолженности за этот период составила 16 миллиардов рублей.

Больше всего неплательщиков зафиксировано в Москве и Московской области. В то же время в службе судебных приставов отметили, что в первом квартале по штрафам ГИБДД взыскали 3,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается повысить штрафы в шесть раз.