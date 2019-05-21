Крымские татары потребовали извинений от Посольства Украины в США

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Крымские татары потребовали извинений от Посольства Украины в США

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Украинские дипломаты выдали фото польского гетто за депортацию населения полуострова.

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев потребовал извинений от Посольства Украины в США за фотоподлог.

Напомним, ведомство на своей официальной странице в Facebook разместило публикацию с призовом вспомнить жертв депортации крымско-татарского народа с полуострова. Это сообщение проиллюстрировали фотографией отправки евреев из польского гетто в лагерь смерти Хелмно.

Это непозволительная историческая ошибка, которая, скорее всего, сделана случайно или по невнимательности, — передаёт РИА "Новости" слова Ниметуллаева.

Он призвал Посольство Украины в США быть более компетентным в вопросах истории и более тщательно подходить к публикациям, "особенно если это связано с трагедией целых народов".

Ранее российские дипломаты в Вашингтоне назвали случившееся "методичкой украинской дипломатии".

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