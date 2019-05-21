Госдума поддержала закон, разрешающий ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Документ принят в третьем, окончательном чтении. Однако он касается только тех семей, где дети уже проживают с болеющими родителями.

Депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий людям с ВИЧ или гепатитом C усыновлять, а также оформлять опекунство на детей, которые уже проживают с ними. О принятии нововведения сообщается на сайте Государственной думы.

Документ был разработан после замечаний Конституционного суда. Там посчитали, что запрет на усыновление ребёнка ВИЧ-инфицированным человеком является нарушением Конституции. Нововведение вносит изменение в статью Семейного кодекса РФ.

— Каждый случай такого усыновления будет исключительным. Решение будет принимать суд исходя из совокупности обстоятельств и руководствоваться в первую очередь интересами ребёнка, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал,что количество заражённых ВИЧ в стране к концу 2018 года превысило 896 тысяч человек.