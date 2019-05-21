Зеленский может вынести вопрос о переговорах с Россией на референдум

Новый глава Администрации Президента пояснил, что проблема "должна быть оценена обществом".

Новый президент Украины Владимир Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией. Об этом рассказал глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

— Вопрос о достижении мирных договорённостей с Россией — мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение, — сказал Богдан.

Он пояснил, что вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе, в котором, по мнению Киева, задействована Россия. Он отметил, что договорённости относительно военного конфликта "должны быть оценены обществом".

Богдан также заявил о необходимости ввести соответствующую законодательную базу в стране. В частности, закон о референдуме станет "основным направлением деятельности" Администрации Президента.

Напомним, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства. Ранее он призывал США ужесточить санкции против России, поскольку, по его мнению, страна выступает агрессором в ситуации в Донбассе и Крыму.