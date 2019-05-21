Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном

Речь во время переговоров шла об Украине, Сирии, ситуации вокруг участия России в ПАСЕ.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что обсуждалась ситуация на Украине "с учётом провальной политики администрации П.А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".

Собеседники подтвердили, что не видят альтернативы минским соглашениям от 2015 года для урегулирования ситуации в Донбассе.

Отдельно Владимир Путин поднял вопрос о принятом Киевом дискриминационном законе об украинском языке. Москва недоумевает по поводу отказа некоторых стран обсудить его в Совбезе ООН.

Также собеседники обсудили ситуацию в Сирии, положение дел вокруг прав России в ПАСЕ.

Ранее в Кремле отмечали, что у Владимира Путина на повестке дня нет контактов с вступившим в права президента Украины Владимиром Зеленским.