Эксперты назвали лучшие места для путешествий по Европе в 2019 году

Эксперты австралийского издания Lonely Planet рассказали о лучших направлениях для путешествий по Европе в 2019 году. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте.

Первое место заняла самая высокая точка горной системы Карпат — Высокие Татры.

— В ландшафте Высоких Татр есть нечто мифическое. В этом царстве изогнутых горных вершин и водопадов обитает множество бурых медведей, пошпионить за которыми приезжает всё больше туристов со всего мира, — сказано в рейтинге.

На второй позиции оказалась столица Испании — Мадрид. Как считают эксперты, инфраструктура города становится всё лучше из года в год: много пешеходных и велосипедных дорожек, а ночная жизнь признана одной из самых насыщенных в Европе.

После Мадрида в рейтинге оказался новый туристический маршрут по северу Исландии — Арктический прибрежный путь. Он включает в себя 900 км дорог, 21 деревню и трансфер на лодке до четырёх островов. Конечный вариант проекта будет представлен 8 июня 2019 года.

Также в десятку лучших мест Европы в 2019 году вошли историческая область Герцеговина на юге Боснии и Герцеговины, портовый город Бари в Италии, Шетландские острова в Шотландии, французский город Лион, государство Лихтенштейн, город Веве в Швейцарии и хорватский полуостров Истрия.

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