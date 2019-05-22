В Башкирии психиатр изнасиловал свою несовершеннолетнюю пациентку

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Суд признал 54-летнего жителя Башкирии виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки, которая была его пациенткой. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского СУ СКР.

16-летней девушке была необходима психотерапия, и в ноябре 2016 года её мать обратилась за помощью к специалисту в области подростковой психологии и педиатрии.

Девочка не могла оказать сопротивления насильнику, о чём он знал и воспользовался этим. Затем, чтобы скрыть улики, он рассказал матери подростка, что у её ребёнка психическое расстройство и склонность к фантазированию, поэтому доверять рассказам девочки о сеансах не стоит.

Сам мужчина не признал свою вину. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, а также запретили заниматься врачебной деятельностью на пять лет.

Ранее в Липецке поймали маньяка, который с чулком на голове насиловал пенсионерок.