Составлен список самой популярной лжи на сайтах знакомств

Оказалось, что многие люди склонны приукрашивать не только свои достижения, но и отношения со своей бывшей половиной.

Пользователи Сети объединились и составили список "самой популярной лжи" при общении на сайтах знакомств. На первом месте оказалось желание выдать себя за новичка на сервисе или притвориться неопытным в отношениях. Такие данные приводит BuzzFeed.

Второе по популярности — "повышение" по карьерной лестнице (которого на самом деле нет) в анкете профиля. Замыкают тройку "лидеров" мнимые путешественники — люди, выдающие себя за фрилансеров и блогеров, разъезжающих по миру и работающих из любой точки планеты.

Многие люди также признали, что, когда речь заходит о прошлых отношениях, они лгут, что остались друзьями с экс-половиной и готовы помогать бывшим возлюбленным. Это происходит из-за желания продемонстрировать свою надёжность и неконфликтность.

В топ-5 оказались и гордые одиночки — те, кто придерживается девиза "лучше быть одному, чем с кем попало". Новому собеседнику они обычно рассказывают, что долго не были готовы к отношениям, но сейчас настал тот самый момент.

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