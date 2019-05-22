Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ

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Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ

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Портрет Сидаша, найденный у него дома. Фото: © VK / Герман Дрожжин

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены".

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Он отправлен в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий.

Он под арестом, — сообщили ТАСС в силовых структурах Ростовской области.

О сроках ареста пока не сообщается.

Как уже сообщал Лайф, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены". Сидаша задержали накануне днём. Подробнее о том, что при обысках нашли у замгубернатора, читайте в нашем материале.

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