Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Он отправлен в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий.
— Он под арестом, — сообщили ТАСС в силовых структурах Ростовской области.
О сроках ареста пока не сообщается.
Как уже сообщал Лайф, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены". Сидаша задержали накануне днём. Подробнее о том, что при обысках нашли у замгубернатора, читайте в нашем материале.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени