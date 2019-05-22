Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова

Совет Федерации принял решение досрочно лишить арестованного Рауфа Арашукова статуса сенатора. Это связано с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах.

Это первый случай, когда верхняя палата парламента прекращает полномочия сенатора по такой причине. По закону Арашуков должен был предоставить декларацию до 1 апреля. Однако он не сдал документы, после чего комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов создала рабочую группу. Она и выяснила, что арест не повод для несдачи декларации.

Как уже сообщал Лайф, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня.