Учёные нашли связь между раком и проблемами со сном

Сонливость, храп и остановка дыхания — симптомы опасного заболевания, о котором редко кто догадывается.

Учёные из европейского фонда Lung выяснили, что люди с обструктивным апноэ чаще заболевают раком. В их исследовании приняли участие 19 тысяч человек, пишет Medicalxpress .

Апноэ (или OSA) — это состояние, при котором во время сна нарушается дыхание, а иногда оно может и остановиться даже на десятки секунд.

— Наша работа показала, что низкий уровень кислорода в крови в течение ночи и нарушение сна, которые часто встречаются при OSA, могут играть важную роль в биологии различных видов рака, — передаёт издание Medicalxpress слова профессора Афанасии Патака.

Отмечается, что чаще всего люди, страдающие апноэ, даже и не догадываются о своём диагнозе. Его классическими симптомами являются сонливость, храп и остановка дыхания во время сна. Кроме того, о болезни могут говорить утренние головные боли, усталость и депрессия. Вторая группа симптомов, кстати, чаще встречается у женщин. И именно у них при апноэ риск развития злокачественных опухолей выше.

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