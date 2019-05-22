В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по России: Был бы толк

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В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по России: Был бы толк

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Фото © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по отношениям с Россией в Кремле назвали внутренним делом Незалежной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали каких-то конкретных шагов. Прежде всего в русле выполнения минских договорённостей и урегулирования внутриукраинской проблемы Юго-Востока. И, во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией, — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что не стоит говорить, симпатичная это идея или нет.

Главное, чтобы был толк. Главное, чтобы была эффективность, — подытожил он.

Ранее в администрации Зеленского поясняли, что вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе, в котором, по мнению Киева, якобы задействована Россия.

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