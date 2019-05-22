Apple исправила ошибки с отображением Крыма на картах

А вот в приложении "Погода" всё ещё отсутствуют Севастополь, Симферополь и другие города полуострова.

Американская компания Apple устранила проблемы с отображением Крыма на своих картографических сервисах. Об этом рассказал ТАСС председатель профильного Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

— Мы констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства. Вместе с тем остались вопросы, которые требуют ещё дополнительных корректировок со стороны компании, — цитирует агентство парламентария.

Отображать города Крыма при выборе из списка городов России в приложении "Погода" в Apple пообещали через неделю.

Полтора месяца назад Госдума потребовала, чтобы Apple определилась с принадлежностью Крыма на своих картах. Депутаты встретились с директором ООО "Эппл рус" Виталием Морозько.

Ранее в Google заявили, что для обозначения названий и границ следуют местному законодательству. К компании также были претензии со стороны Госдумы из-за обозначения принадлежности Крымского полуострова.

В конце января в Госдуме решили разработать законопроект, который бы вводил наказание за неверное отображение государственных границ России.