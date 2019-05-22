Названы европейские страны с самыми дешёвыми отелями

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Названы европейские страны с самыми дешёвыми отелями

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Албания. Фото: © Pixabay

Экономнее всего провести ночь в Северной Македонии, а вот на отдых в Монако или в странах Северной Европы придётся хорошенько потратиться.

OneTwoTrip составил рейтинг европейских стран с самыми дешёвыми и дорогими отелями. Согласно выводам сервиса, с которыми ознакомился Лайф, выгоднее всего провести ночь в Северной Македонии. По данным экспертов, стоимость проживания в отелях там в среднем 1950 рублей за ночь.

<p>Северная Македония. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/58936861@N04/36033642115/" target="_blank">Flickr / </a><a href="https://www.flickr.com/photos/58936861@N04/36033642115/" target="_blank"><strong>Christos Vassiliou</strong></a></p>

Второе место в рейтинге занимает Албания. Пребывание в одном из четырехзвёздочных отелей обойдётся примерно в 2030 рублей за ночь. Замыкает тройку Босния и Герцеговина.

<p>Албания. Фото © <ins>Flickr /</ins><ins><strong> </strong></ins><a href="https://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/" target="_blank"><ins><strong>David Stanley</strong></ins></a></p>

В рейтинге стран с самыми дорогими отелями первую строчку занимает Монако. Там средняя стоимость проживания — 23 040 рублей за ночь. Дорого отдыхать и в Исландии — 11 тысяч рублей за сутки в отеле. В Лихтенштейне — 10,1 тысячи рублей.

Ранее Лайф публиковал подборку OneTwoTrip: какие города для путешествий на поездах чаще всего выбирали россияне.

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