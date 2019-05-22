Названы европейские страны с самыми дешёвыми отелями

Экономнее всего провести ночь в Северной Македонии, а вот на отдых в Монако или в странах Северной Европы придётся хорошенько потратиться.

OneTwoTrip составил рейтинг европейских стран с самыми дешёвыми и дорогими отелями. Согласно выводам сервиса, с которыми ознакомился Лайф, выгоднее всего провести ночь в Северной Македонии. По данным экспертов, стоимость проживания в отелях там в среднем 1950 рублей за ночь.

Второе место в рейтинге занимает Албания. Пребывание в одном из четырехзвёздочных отелей обойдётся примерно в 2030 рублей за ночь. Замыкает тройку Босния и Герцеговина.

В рейтинге стран с самыми дорогими отелями первую строчку занимает Монако. Там средняя стоимость проживания — 23 040 рублей за ночь. Дорого отдыхать и в Исландии — 11 тысяч рублей за сутки в отеле. В Лихтенштейне — 10,1 тысячи рублей.

Ранее Лайф публиковал подборку OneTwoTrip: какие города для путешествий на поездах чаще всего выбирали россияне.