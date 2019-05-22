Зеленский оценил кресло президента Украины: Неудобно

Он в шутку задал вопрос о том, когда со своей командой переедет из здания администрации в коворкинг.

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось рабочее место — тяжёлое кресло главы государства заставило его поморщиться. Видео с кадрами закулисья дня инаугурации сегодня появилось на канале команды Зеленского в YouTube. Теперь он называется "Зе! Президент".

— Неудобно, — сказал украинский лидер, впервые опустившись в массивное кресло.

Сев в кресло, Зеленский заявил: "Я смотрю и думаю, так когда мы переезжаем?" Окружающие засмеялись. Эта шутка отсылает к сериалу "Слуга народа", в котором персонаж Зеленского — президент Голобородько — перевёз Администрацию Президента из центра Киева на окраину.

Да и сам Зеленский во время предвыборного периода заявлял, что может перевести администрацию в коворкинг.

Также в ролике показано, как Владимир Зеленский прошёлся по улице за руку со своей женой, сделал селфи, пообщался с прохожими и теми, кто пришёл его поздравить с инаугурацией. За кадром его спрашивают, помнит ли он о заявлении стать президентом и остаться человеком. "Да, пока всё идёт правильно", — отвечает украинский президент.

У видео уже больше 55 тысяч просмотров. В основном интернет-пользователи оставляют к нему положительные отзывы.

Лайф рассказывал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не торопится расставаться со статусом лидера украинского народа — в "Твиттере" он по-прежнему значится как "президент Украины".