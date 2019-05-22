Порошенко всё ещё считает себя президентом Украины в Twitter

Бывший глава Незалежной Пётр Порошенко попрощался со своей должностью, однако не торопится расставаться со статусом лидера украинского народа. Во всяком случае в "Твиттере" он по-прежнему значится как "президент Украины".

Несмотря на то что аккаунт экс-президента после его ухода с поста не канул в Лету и продолжает радовать подписчиков новым контентом, его оформление осталось прежним: фотография Порошенко на "жовто-блакитном" фоне с гербом и надписью: "Президент України".

Стоит отметить, что к этому моменту уже не только в сердцах украинцев, но и на официальном сайте президента Украины была удалена информация о бывшем руководителе страны Петре Порошенко. Сейчас все новости касаются деятельности Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая.